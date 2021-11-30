В Приамурье похитили чистые бланки переписи населения

Кража произошла в Свободном после завершения мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В амурстате сообщили о том, что кто-то украл 600 чистых бланков Всероссийской переписи населения.

В ведомстве предупреждают амурчан о том, что перепись закончена еще 14 ноября. Если жители региона столкнутся с тем, что кто-то собирает данные о них, необходимо обратиться в полицию.

Кража бланков произошла в Свободном уже после завершения обхода переписчиками. Чистые листы пропали после того, как неизвестные взломали входную дверь в переписном участке. По факту произошедшего проверку проводит амурская полиция.