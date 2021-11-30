В Благовещенске за нарушение антиковидных мер впервые приостановлена работа деятельность торгового объекта

Помещение опечатали приставы Фото: Правительство Амурской области

Деятельность торговой точки в областном центре ограничили по решению благовещенского городского суда. Помещение опечатано судебными приставами.

Как рассказали в пресс-службе правительства, причиной временного закрытия стал отказ предпринимателя от выполнения требований Роспотребнадзора. Кроме того, он систематически нарушал правила по недопущению распространения коронавируса.

Как отметили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области, ранее бизнесмен уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, получив штраф в размере 30 тысяч рублей.

Очередная проверка выявила повторные нарушения – на объекте не не ведется журнал проведения обработки поверхностей и термометрии сотрудников.

Суд рассмотрел дело и постановил приостановить работу торговой точки на 15 суток.