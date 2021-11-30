Водители автобусов в Белогорске умирают от коронавируса

Из тех водителей, кто болеет, трое пенсионного возраста, после лечения на работу больше не выйдут Фото: @s.meliukov

В Белогорске сокращается численность водителей автобусов. Как рассказал у себя в инстаграм мэр города Станислав Мелюков, коронавирус добрался и до этой сферы. Обращения по поводу сокращения количества автобусов на маршрутах поступают главе.

- Самая сложная проблема - нет водителей, восемь болеют, двое умерло, один сегодня. Найти и заменить водителя автобуса непросто. Из тех, кто приходил устраиваться, остались двое, но получив первую зарплату, не вышли на работу по понятным причинам, - рассказал Мелюков.

Сейчас с пяти маршрутов (1К, 3К, 7, 21, 22) снято по одному автобусу. Из тех водителей, кто болеет, трое пенсионного возраста, после лечения на работу больше не выйдут.

- В общем и целом в Белогорске критических проблем с пассажироверевозками в последние десятилетие никогда не было. Случались рабочие вопросы (ломался автобус, не вовремя вышла подмена и так далее), но они решались. Сейчас же, чтобы вернуть автобусы на маршруты в прежнем объеме, нужны водители, - отмечает мэр.

Те, кто хочет работать водителем, может обращаться по телефону: 2-37-11. Более того, руководство готово оплатить обучение.