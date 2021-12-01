В Серышевском районе по дорожному нацпроекту отремонтировали две улицы, проходящие через населенные пункты

В Серышевском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано два участка региональных дорог. В соответствие с требованиями безопасности дорожного движения приведены в норматив дорога Серышево – Введеновка, которая проходит через станцию Арга и дорога Томское – Лебяжье, проходящая по селу Тавричанка.

Подрядная организация ООО «ДЭП № 192» в Арге выполнила ремонт водопропускных труб, дорожники оборудовали автобусные остановки и новые линии уличного освещения, обновили асфальтобетонное покрытие, нанесли дорожную разметку и установили знаки.

В Арге отремонтированный участок дороги ведёт к новому ФАПу, который был введен в эксплуатацию в апреле 2021 года. Также на ней находятся важные объекты: школа, в которую подвозят учащихся с сел Введеново и Веселое, дом культуры, администрация, магазины, станция к поездам, общественная баня.

Большой комплексный ремонт провели транзитной дороги в селе Тавричанка. Выполнены работы по оборудованию автобусных остановок и посадочных площадок, устройству нового покрытия из асфальтобетона, установке дорожных знаков, устройству линии уличного освещения, нанесена дорожная разметка.

По центральной улице Тавричанки проходит школьный маршрут, ежедневно 26 обучающихся едут на занятия в школу села Томское.

Отметим, в этом году по дорожному нацпроекту отремонтировано почти 20 км дорог, проходящих транзитом через села Новотроицкое Константиновского района, Тавричанка и Арга Серышевского района, Костюковка Свободненского района, Новое Белогорского района, Михайловка и Волково Благовещенского района и поселок Бурея Бурейского района.

- В следующем году эту работу продолжим – на 2022 год программа сформирована, в нее включены транзитные улицы в населенных пунктах Тамбовского, Ивановского, Бурейского, Ромненского, Белогорского, Свободненского, Октябрьского и Серышевского районов, – рассказал замминистра транспорта области Дмитрий Лучников.