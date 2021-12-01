Сотрудники прокуратуры привезли продукты многодетной семье, оставшейся без жилья из-за пожара

В семье воспитываются четыре несовершеннолетних ребенка Фото: прокуратура Амурской области

Сегодня, 1 декабря, в одном из частных домов в Свободном произошел пожар. В результате без крыши над головой осталась многодетная семья, в которой воспитываются четыре ребенка.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. На место происшествия выехала свободненский городской прокурор Ольга Смирнова. Она посмотрела на условия проживания пострадавших, узнала о состоянии их здоровье. Также амурчанам от работников прокуратуры передали продукты.

- В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности, выяснит причины возгорания, а также оценит работы социальных служб в части предоставления пострадавшим мер социальной поддержки в связи с утратой имущества, - сообщается в ведомстве.

На контроле прокуратуры находится доследственная проверка, проводимая по факту пожара.