10 детей-сирот Зейского района встретят Новый год в своих квартирах

Ежегодно, в пределах выделяемых средств, комитет по управлению муниципальным имуществом Зейского района приобретает для детей-сирот благоустроенное жилье. С 2017 года оно приобретается в основном в районном центре.

По закону получить на льготных условиях благоустроенное жилье могут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, относящиеся к их числу, достигшие возраста 18 лет. Такое право возникает, если дети-сироты не имеют закрепленного за ними жилого помещения или их возвращение в ранее занимаемое и сохраненное за ними жилое помещение невозможно.

Как отметил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Зейского района Максим Соболев, по сравнению с предыдущими годами программа реализуется более динамично. К примеру, в 2018 году средства были выделены лишь на три квартиры. В 2020 приобретено восемь жилых помещений, в 2021 уже 10. Изначально, по соглашению с министерством социальной защиты населения Приамурья, в 2021 году планировалось приобретение семи квартир, но в четвёртом квартале ведомство перераспределило денежные средства, не освоенные другими муниципалитетам, и у Зейского района появилась возможность обеспечить жильем еще трех детей-сирот.

Всего же в 2021 году в области жильем будет обеспечено 377 детей-сирот. На данные цели выделены средства областного и федерального бюджетов в размере 774,4 млн. рублей, из них 263,2 млн. рублей – средства федерального бюджета, 511,2 млн. рублей – средства областного бюджета.

Обеспечению жильем детей сирот в Приамурье уделяется большое и пристальное внимание Правительства области. Разрабатываются новые механизмы для снижения очередности детей-сирот, нуждающихся в жилье. Всего в очереди на жилье в регионе насчитывается более трёх тысяч человек данной категории льготников. Из них более тысячи человек имеет неисполненные судебные решения.

На сегодняшний день в области обеспечение жильём детей сирот идет по трем направлениям: обеспечение жильём из специализированного жилищного фонда (266 человек в текущем году), жилищные сертификаты (95 человек в текущем году), приобретение квартир в МКД, строительство которых не завершено (74 квартиры в текущем году).

Также в этом году министерством продолжается работа по реализации дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления социальной выплаты в виде жилищного сертификата. В 2021 году было выделено средств на 95 сертификатов.

Помимо этого, в 2021 году муниципалитеты продолжают оказывать помощь детям-сиротам в виде ремонта жилья, собственниками которых они являются. В этом году 13 жилых помещений для 14 сирот из десяти муниципальных образований будут отремонтированы на общую сумму три млн. рублей. На сегодняшний день капитальный ремонт полностью завершен в восьми квартирах, в остальных пяти квартирах ремонтные работы планируются завершить до конца октября.