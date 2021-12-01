Главу Сковородино Татьяну Безуглову отправили в отставку за нарушение закона о коррупции

О случившемся стало известно в результате проверки прокуратуры Фото: администрация Сковородино

Мэра Сковородино Татьяну Безуглову досрочно отстранили от занимаемой должности. Все дело в том, что она нарушила закон о противодействии коррупции.

В амурской прокуратуре рассказали, что Безуглова в 2018 и 2019 годах от имени администрации заключила два договора со своими родственниками. В то же время нужно было в законном порядке урегулировать возникший конфликт интересов, но мэр этого не делала.

О случившемся стало известно в результате проверки прокуратуры. Дело передали в суд, который принял решение об отставке мэра. Решение обращено к немедленному исполнению.

Пока еще у Татьяны Безугловой есть время на обжалование приговора. Правда, городской Совет депутатов города Сковородино должен назначить исполняющего обязанности главы.

Татьяна Безуглова занимала эту должность с 2014 года. В 2019-м ее переизбрали на пост мэра.