Посетитель ФОКа в Белогорске обвиняется в совращении детей

В ходе расследования допросили около 30 детей, посещавших секцию по плаванию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белогорске под суд пойдет 34-летний житель. Он обвиняется в совращении детей во время посещения местного ФОКа.

Известно, что мужчина женат, и у него самого есть несовершеннолетние дети. Он привлек внимание руководства из-за странного поведения. Служебную записку о нем направил один из инструкторов группы по плаванию. Также на мужчину пожаловалась и мама ребенка.

Работники просмотрели камеры видеонаблюдения и нашли достаточно доказательств, чтобы обратиться к руководству комплекса и в полицию.

В следственном комитете Белогорска рассказали, что в ходе расследования допросили около 30 детей, посещавших секцию по плаванию, сотрудников комплекса и родственников обвиняемого, а также изучили те самые записи с камер.

Сейчас мужчине предъявили обвинение по двум статьям УК – 135 и 132 – развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста, и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.