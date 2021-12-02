Автобусы Благовещенска возвращаются на улицу Мухина

Работы на участке улицы Мухина завершены Фото: архив

Благовещенские маршруты №№36, 36(О) и 11 меняют схему движения. Об этом сообщает администрация города.

Изменения связаны с окончанием ремонта по ул. Мухина на участке от ул. Пролетарская до ул. Северная.

- Со 2 декабря возобновляется движения автобусов маршрута № 36/36(О) по утвержденной схеме движения: – Игнатьевское шоссе – ул. Мухина – ул. Северная – ул. Загородная – далее по утвержденному маршруту, - сообщает мэрия.

Маршрут № 11 изменит схему движения автобусов по маршруту:

– Игнатьевское шоссе – ул. Мухина – ул. Октябрьская – ул. Артиллерийская – ул. Горького – ул. Мухина – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.