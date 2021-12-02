Амурские предприниматели выходят на российские и международные рынки при поддержке государства

В конце 2016 года в Приамурье открылось предприятие по производству пряных орехов с разными вкусами - «Амурский гостинец». Необычное лакомство производят в Благовещенске.

В организации говорят, что хотели выпускать не только полезный продукт – орехи, но и дать возможность попробовать их в непривычном формате. Первые продажи стартовали в супермаркетах Благовещенска. Теперь амурские пряные орехи можно встретить на прилавках магазинов Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Владивостока.

- Сначала мы получили субсидию от городской администрации - 280 тысяч рублей нам дали на старте производства, как начинающим предпринимателям, - заверил директор «Амурского гостинца» Александр Маврин.

Спустя два года предприниматели обратились за помощью в Центр поддержки экспорта. Здесь им помогли пройти обучение по развитию бизнеса. В прошлом году при поддержке этого же Центра амурчане представили пряные орехи на двух международных выставках: в Москве и Санкт-Петербурге.

- На выставках мы не только презентовали свой продукт, но и провели переговоры с сетями магазинов. По итогам выставки у нас появился дистрибьютор для выхода на интернет – площадки, - поделился Александр Маврин.

Несмотря на то, что широкая продажа пряных орехов в магазинах началась в непростой для бизнеса период - во время пандемии, «Амурскому гостинцу» удалось завоевать своих потребителей.

- В этом году от Центра поддержки экспорта мы снова получили помощь. В этот раз в виде подписания договора о том, что специалисты Центра помогут нам найти иностранных партнёров из Японии и стран Евросоюза, чтобы появилась возможность экспортировать свою продукцию заграницу, - признаётся Александр Маврин.

В этом году предприятие по производству пряных орехов участвует в программе «Выращивание», организованной Центром «Мой бизнес». Она направлена на помощь и развитие предпринимательства.

- У нас в ходе программы «Выращивание» запланирована сертификация продукции и производства, юридическое сопровождение, создание сайта и промо материала, а также участие в выставках, регистрация товарного знака. Сертификацию продукции мы уже получили. Благодаря участию в такой программе нам удастся сэкономить средства. 80% всех расходов взял на себя Центр «Мой бизнес», - подытожил Александр Маврин.