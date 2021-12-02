Амурчанин избил бывшую возлюбленную прямо на приеме у врача

Мотивом преступления для мужчины стало расставание Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Бурейского района осужден за покушение на убийство бывшей сожительницы. Собранные следователями доказательства оказались достаточные, чтобы вынести приговор 35-летнему мужчине.

Сообщается, что происшествие случилось 21 июня днем. пьяный мужчина ворвался в кабинет Бурейской больницы, где в этот момент на приеме находилась потерпевшая. Колющим предметом он много раз ударил женщину в жизненно важные части тела.

Разъяренного амурчанина остановили врач и один из пациентов. На месте происшествия пострадавшей сразу оказали медицинскую помощь.

На следствии и в судебном заседании осужденный пояснил, что мотивом преступления стал разрыв их долгих отношений из-за его злоупотребления алкоголем и агрессивного поведения.

Приговором Бурейского районного суда виновному назначено наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.