В Благовещенске для нормальной работы автобусов не хватает более 200 водителей

Большая часть водителей получают зарплату от 60 тысяч рублей и выше Фото: архив

МП «Автоколонна 1275» и частные перевозчики Благовещенска приглашают на работу водителей категории «Д». Будущим работникам гарантируют соцпакет, сменный график работы в новых комфортабельных автобусах и достойную оплату, которая зависит от класса автобуса и графика. В мэрии отмечают, что больше 2/3 водителей получают зарплату от 60 тысяч рублей и выше.

- В автоколонне вакантно 30 рабочих мест. Частным перевозчикам для обеспечения выхода всех автобусов на линию в соответствии с утверждённым расписанием, соблюдением режима труда и отдыха дополнительно требуется порядка 200 водителей. Всего в настоящее время у всех перевозчиков в наличии 347 автобусов, ежедневно на маршруты выходит до 250 единиц техники, – отметил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов. – При этом городской парк регулярно пополняется новыми автобусами. Только этой весной приобретено 8 современных вместительных ПАЗов и МАЗов, но работать на них некому.

Тем временем, в транспортный отдел каждый день поступают обращения от жителей города. Они жалуются на нарушение графика движения, долгое ожидание и то, что мало автобусов «ходит» в отдаленные районы. Исправить все это поможет только сокращение дефицита водителей.

Администрация Благовещенска готова помочь в трудоустройстве в муниципальное предприятие, а также предоставить контактные данные частных перевозчиков, имеющих вакансии. Уточнить информацию можно по телефонам: 22 68 80, 99-18-09.