В Свободном благодаря нацпроекту «Культура» открылась первая модельная библиотека

Первая модельная библиотека в Свободном разделена на несколько зон. Холл библиотеки – многофункциональный. Здесь расположены гардероб, стойка регистрации, шкаф для кроссбукинга.

Читальный зал включает в себя зону краеведения, совмещенную с переговорной, и событийную площадку, которая в обычное время будет продолжением читального зала. В то же время здесь можно организовывать различные мероприятия: для этого помещение оснащено проектором и экраном, складными стульями и столами.

Для любителей книг сделали зону тихого чтения - классическую библиотеку клубного типа со стеллажами для хранения обновлённого книжного фонда, акустическими креслами, предназначенными для комфортного времяпрепровождения.

Молодежная зона включает в себя амфитеатр и сцену. Кроме этого, в «Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской» сделали зал для работы с компьютерами, закрытую зону хранения фонда, детское пространство для чтения и игр.

Из федерального бюджета в рамках нацпроекта на модернизацию Центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской выделили 10 миллионов рублей. Эти средства потратили на приобретение мебели и предметов интерьера, техническое переоснащение библиотеки, организацию доступа к электронным библиотечным системам.

За счет муниципального бюджета в здании библиотеки провели частично-выборочный капитальный ремонт на сумму 28 миллионов рублей и комплектование библиотечного фонда на сумму 1,6 миллиона рублей. Библиотечный фонд пополнится книгами современных авторов, новыми изданиями классической и научно-популярной литературы, детскими книгами.

В этом году благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье по модельному стандарту обновят восемь библиотек нового поколения: из них пять будут модернизованы за счет средств федерального бюджета - в Благовещенске, Свободном, Константиновке и Березовке, еще три - в Поярково, Екатеринославке и Новобурейском - за счет региональных средств.