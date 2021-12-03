На ремонт ожогового отделения областной больницы направлено более 36 миллионов рублей

В ожоговом отделении Амурской областной клинической больницы завершился ремонт, на который было направлено больше 36 миллионов рублей.

- В помещении, площадь которого более 1000 квадратов, за четыре месяца были заменены все инженерные коммуникации, проведена перепланировка, отремонтированы кабинеты, палаты, санузлы – все с использованием самых современных материалов и технологий. В отделении установлены система видеонаблюдения, обновлена система противопожарной защиты. Теперь в каждой из 11 палат есть экстренные кнопки вызова врача, кондиционеры, - рассказал руководитель подрядной организации Артем Савченко.

Напомним, в 2020 году, благодаря субсидии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики была проведена реконструкция отделения анестезиологии и реанимации. В соответствии с поручением главы региона, министерством здравоохранения и министерством строительства и архитектуры разработан план капитальных ремонтов отделений АОКБ, который рассчитан на три года. Так, в этом году был проведен ремонт межпанельных швов на фасадах корпусов, замены на пластиковые все окна, завершен ремонт системы водоотведения, полностью обновлены холл и входная группа.

В ближайшее время руководство больницы планирует обновить оборудование в отделении: проведет реновацию противоожоговых кроватей, будет установлен вакуумный аппарат для лечения термических ран и новая мебель.

- Ожоговое отделение, которое минувшей осенью отметило полувековой юбилей, выполняет функции областного ожогового центра, в котором получают лечение пострадавшие с термической травмой и ее последствиями со всех районов Амурской области, поэтому его обновление было крайне необходимо. На эти цели из областного бюджета было выделено более 36 миллионов рублей. Постепенно все отделения будут приведены в соответствие с самыми современными нормами и требованиям. Сейчас завершены демонтажные работы в зале Гиппократа, стартовал ремонт в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.