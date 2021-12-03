В декабре у амурских детей будут проверять популяционный иммунитет к COVID-19

На 50% выросло количество случаев среди малышей от 0 до 6 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом месяце в Амурской области планируется проверить популяционный иммунитет детей к коронавирусу. Об этом на очередном заседании оперштаба рассказала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

- Динамика заболеваемости продолжает расти. Интенсивная фаза эпидпроцесса продолжается. Мы никак не можем выйти на плато по заболеваемости, - отметила Курганова.

За 48-ю неделю прирост заболеваемости составил 5,1% - 88 случаев. Рост в регионе наблюдается с 38-й календарной недели. Суточный показатель - 33,72 - выше среднего по РФ на 48,2% (22,75). 67% заболевших – это неработающее население. Основное количество зараженных - в Благовещенске, Райчихинске, Тамбовском и Константиновском районах. Среди привитых заболеваемость COVID-19 зарегистрирована в 0,6% от числа всех вакцинированных. На самоизоляции находятся 11 941 контактных лиц (на 47 нед. 10 405). На амбулаторном лечении – 6 652 больных.

Специалисты отмечают рост детей, заболевших ковидом. На 50% выросло количество случаев среди малышей от 0 до 6 лет, больше чем на треть – от 7 до 14 лет. В 35 школах переведено на дистанционку обучения 104 класса и закрыто 15 групп в 11 детсадах.

С декабря область входит в шестой этап оценки популяционного иммунитета среди детей.

- Административные территории, на которых ранее проводилось исследование популяционного иммунитета – это города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында, Зея – просим оказать содействие медицинским работникам - отметила руководитель регионального Роспотребнадзора.