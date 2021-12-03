В библиотеке им. Б. Машука в рамках нацпроекта созданы пространства для творчества детей и молодежи

Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил библиотеку имени Б. Машука в микрорайоне Благовещенска. В этом году здесь прошли работы по ремонту и модернизации. В здании отремонтировали системы отопления, электроосвещения, привели в порядок фасад, потолки, санузлы и заменили оконные блоки.

Губернатору провели экскурсию по обновленной библиотеке и продемонстрировали новые возможности учреждения.

- Впервые за 39 лет существования библиотеки в рамках нацпроекта «Культура весь объект был обновлен и модернизирован. Это стало возможно благодаря средствам федерального бюджета, а также поддержке со стороны области и города. Теперь это библиотека-обсерватория, которая имеет научный уклон, - рассказала директор библиотечной системы Благовещенска Александра Рихновец.

Так как учреждение носит имя амурского писателя Бориса Машука, холл посвящен именно ему. Здесь представлена коллекция его книг и личных вещей, размещена информация об известном жителе Приамурья.

В библиотеке действует система электронных читательских билетов. Такой билет выдали и губернатору Амурской области Василию Орлову. Глава региона тут же выбрал книгу для своей маленькой дочки. В библиотеке один из самых больших фондов литературы для детей в Благовещенске - порядка 13 тысяч книг.

В рамках обновления по модельному стандарту в библиотеке создали мини-типографию, цифровую лабораторию, интерактивный глобус с физико-политический с подсветкой и обучающими играми. Кроме этого, в библиотеке появился астропланетарий с проецированием не менее 120 000 звезд.

В библиотеке действуют лаборатория анимации, научная лаборатория. Деятельность творческой лаборатории направлена на объединение читателей для организации и проведения мероприятий (дискуссионных площадок, лекций, батлов, творческих и литературных вечеров, спектаклей и концертов). Кроме того, здесь могут заниматься студии, клубы, кружки по интересам. В книжной лаборатории можно познакомиться с технологией производства книг, также это возможность издаваться для местных авторов.

- То, что я увидел, мне очень понравилось. В библиотеке действительно кипит жизнь, здесь в полной мере реализована задача создания современных пространств для творчества детей и молодежи. Такую же интенсивность нужно сохранить. Важно и то, что благоустраивается территория снаружи, мы держим этот вопрос на контроле, - отметил Василий Орлов.

Министр культуры и национальной политики региона Надежда Доргунова рассказала, что к концу года по всей Амурской области будет уже 11 модельных библиотек.