Игнатьевское шоссе отремонтируют по нацпроекту в 2022 году

Фото: минтранс Амурской области

Игнатьевское шоссе от нулевого километра автомобильной дороги «Благовещенск – Бибиково» (район улицы Дорожников) до улицы Дьяченко планируют отремонтировать в следующем году. Ремонт дороги пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- МУ ГУКС объявлен аукцион на выполнение работ. На участке протяженностью 2 км проведут замену мест пучинообразования, произведут укладку асфальтобетонного покрытия из хорошо себя зарекомендовавшего ЩМА, обновят 38 люков и больше 5 километров бортового камня, - рассказали в правительстве Амурской области.

Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин, при формировании программы дорожных работ на 2022 год приоритетным является сведение к минимуму неудобств для жителей областной столицы.

- При ремонте Игнатьевского шоссе не будут ремонтироваться инженерные сети, и мы планируем, что подрядная организация, победившая в аукционе, достаточно оперативно выполнит работы.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 запланирован ремонт улиц Ленина от Шимановского до Театральной, Горького от Театральной до Первомайской, второй этап работ на Мухина, частичный ремонт на улице Октябрьской.