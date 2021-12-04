Четыре сотрудника благовещенского аэропорта пострадали при аварии с автобусом в Чигирях

В Чигирях утром 4 декабря перевернулся автобус. Внутри находились сотрудники аэропорта города Благовещенск – всего шесть человек. Видео с места происшествия появилось в Сети.

На ролике видно, что автобус свалился в кювет и перевернулся на крышу. Это подтверждает и информация из отдела ГИБДД по Благовещенску:

- Водитель, управляя автобусом ГАЗ, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека были травмированы.

Состояние пострадавших расценивается как удовлетворительное.

Причины происшествия сейчас устанавливаются. Прокуратура Благовещенского района инициировала проверку, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия, проверяют соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.