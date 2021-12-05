В Циолковском благоустроили парк благодаря победе в федеральном конкурсе

В Циолковском новый парк культуры и отдыха поделен на несколько зон Фото: правительство Амурской области

Благодаря победе в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в ЗАТО Циолковский благоустроили парк имени Гагарина. На реализацию проекта потратили 116,8 миллионов рублей.

Ранее парк представлял собой просто заасфальтированную территорию. Теперь там появилась современная многофункциональная зона отдыха для детей и взрослых.

В Циолковском новый парк культуры и отдыха поделен на несколько зон. Для развлечения оборудовали сцену, возле которой установили скамейки, навес в центральной части, разместили зону семьи и детства с тематическими площадками и кинетическими и световыми арт-объектами, сообщает правительство Амурской области.

В числе победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов оказались два населенных пункта. Благодаря этому же мероприятию в этом году благоустроили Тынду. Там появился «БАМовский Арбат».

Всего было 80 участников-победителей, отобранных из 300 заявок от «малых городов» с численностью до 100 000 человек включительно.

От Амурской области в конкурсе в 2020 году поучаствовали семь населенных пунктов, кроме Тынды и Циолковского, это города Белогорск, Свободный, Райчихинск, Зея и Сковородино.