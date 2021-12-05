При столкновении двух авто на амурской трассе погиб человек

Автомобили получили серьезные механические повреждения Фото:@svbnews

Днем, 5 декабря, на трассе Благовещенск-Свободный столкнулись два автомобиля. Лобовое столкновение «Жигулей» и «Тойоты» произошло у поворота на поселок Орлиный. В социальных сетях пишут, что за рулем одного из авто был пожилой мужчина.

Информация о случившемся, а также видео с места происшествия появилась в инстаграм-паблике @svbnews. На кадрах видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. «Жигули» после аварии назвали «смятой консервной банкой», у машины разворотило всю левую сторону. Удар был настолько сильный, что у отечественного автомобиля «надорвало кузов». Чуть более целым выглядит «Тойота», у нее пострадала передняя часть.

К сожалению, происшествие не обошлось без жертв.

- Сегодня, в 11:55 на автодороге в Свободненском районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ-21074 и Toyota Hilux. В результате инцидента один человек погиб и один пострадал. Полицейскими устанавливаются подробности произошедшего, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Амурской области.