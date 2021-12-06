Три многодетные семьи из Тамбовского района построили новые дома благодаря участию в госпрограмме

Один из участников программы этого года – житель села Свободка Максим Щербаков. По словам главы многодетной семьи, начиная с 2013 года он с женой и четырьмя детьми жил в старом доме, поэтому новое жильё им было необходимо.

- Дом построен, осталось сделать ремонт. Старое жильё было намного меньше – чуть больше 30 квадратных метров. Сейчас мы готовимся переехать в дом, площадью более 100 «квадратов». Здесь уже проведены отопление, канализация. В старом жилье таких удобств не было, - сообщил житель села Свободка Максим Щербаков.

На строительство своего нового дома амурчане получили около двух миллионов рублей, выделенных по госпрограмме.

- Районам нужно активнее включаться в участие в госпрограмме. Это отличная возможность для повышения уровня жизни в целом на сельских территориях. Госпрограмма дает возможность строить новые дома для людей, а также обновить необходимую инфраструктуру. В текущем году благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» новые дома построили три многодетные семьи из сел Тамбовка и Толстовка. Общий объем введённого жилья – 260 кв. метров. На эти цели потратили более восьми миллионов рублей, пять из которых – средства Федерации, еще 160 тысяч выделены из областного бюджета, - отметил губернатор Василий Орлов.

В прошлом году в строительстве жилых домов в рамках госпрограммы тоже участвовал Тамбовский район. Свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство жилья получили три многодетные семьи, работники агропромышленного комплекса.

Благодаря этому были построены три дома общей площадью 282,1 кв. м. в сёлах Косицино, Толстовка и Жариково. На всё это потратили более восьми миллионов рублей. Почти 3,5 миллиона из них – средства федерального бюджета, более 600 тысяч рублей – областные средства, 230 тысяч рублей – средства местного бюджета, остальные средства из внебюджетных источников.

Напомним, по условиям программы социальную выплату получатели могут потратить на строительство жилого дома, создание объекта индивидуального жилищного строительства, реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому на сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома; участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и на приобретение жилого помещения на сельских территориях.

Реализовать свидетельство о предоставлении социальной выплаты необходимо в течение одного года с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Выплаты многодетным семьям на строительство или приобретение жилья в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» предоставляют с прошлого года. Право на такую меру поддержки имеют амурчане, проживающие и работающие на сельских территориях, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеющие собственные средства не менее 30% от расчетной стоимости жилья.