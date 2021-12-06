В архаринском детском саду дети играли в холоде

Градусники показывали от 13 до 16 градусов тепла Фото: архив КП

В Архаре дети были вынуждены играть в холодном детском саду. Из-за проблем у теплоснабжающей организации еще вчера, 5 декабря, специалисты зафиксировали, что температура в группах и спальных комнатах ниже нормативной. В воскресенье на месте работали сотрудники местной администрации и теплоснабжающей организации, но оперативно решить проблему не удалось.

Детский сад осмотрели также начальник отдела образования Татьяна Шутрина вместе с заведующей и в присутствии сторожа и завхоза. Градусники показывали от 13 до 16 градусов тепла.

- В связи с этим с 6 декабря 2021 года рекомендуем Вам принимать решение о направлении ребенка в детский сад в индивидуальном порядке. Детский сад будет работать в штатном режиме, прием детей будет вестись согласно графику. Параллельно в саду будет работать комиссия, которой предстоит выяснить истинную причину снижения температурного режима и принять решение по ее устранению, - сообщал в выходные отдел образования поселка Архара. - Заранее приносим извинения за причиненные неудобства и надеемся на понимание и поддержку.

Люди также жаловались, что холодно не только в дошкольном учреждении, но и в домах местных жителей. Многие считают, что проблемы связаны с котельной, к которой подключены дома.

- Происходит все в поселке Архара. Все дома, подключенные к котельной № 9, мерзнут. На котельной какая-то проблема, теплотрасса от котельной до домов открыта, не утеплена. Все это происходит с 29 ноября, везде обращаемся, но пока все без изменений, продолжаем мерзнуть, - написали архаринцы.

По этому поводу прокуратура Амурской области на начала проверку, в которой примут участие соответствующие специалисты. Служащие прокуратуры уже проводят замеры температуры в детском саду «Дюймовочка», а также в квартирах архаринцев. Установлено, что температурный режим не везде соответствует нормативным требованиям.

- В ходе проверки прокуратура выяснит причины данной ситуации, даст оценку работе ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, проверит исполнение администрацией поселка полномочий в части организации надлежащего теплоснабжения.По результатам проверки будут приняты меры реагирования, - отчитались в областной прокуратуре.