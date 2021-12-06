В Благовещенске умерла заслуженный врач РФ Алина Аксенова

Алина Аксенова – автор более 100 научных статей Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске ушла из жизни заслуженный врач России, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент, Отличник здравоохранения, основатель Музея истории среднего медицинского образования в Амурской области Алина Трифоновна Аксенова. Ей было 86 лет.

О случившемся сообщает администрация Благовещенска, выражая свои соболезнования в связи со смертью известной амурчанки.

Алина Трифоновна – ученица выдающегося нейрофизиолога Натальи Бехтеревой. Она заведовала кафедрой акушерства и гинекологии Благовещенского государственного медицинского института, помогала оказывала женщинам всего Приамурья, вылетая санавиацией по первому требованию, много лет посвятила исследованию функций головного мозга при патологии беременности. Завершив работу на кафедре, основала и затем руководила музеем сестринского дела Амурского медицинского колледжа. Там она вводила молодое поколение в профессию, продолжая вести занятия у будущих акушерок.

Алина Аксенова – автор более 100 научных статей, монографий, книг по специальности, а также истории Амурского здравоохранения.

Прощание состоится в четверг, 9 декабря, с 13.00 до 13.30 на Тенистой 103/1.