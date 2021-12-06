Более тысячи раз амурчане получили медицинскую помощь на дому благодаря «Мобильным бригадам»

Автомобили «Мобильных бригад» оснащены электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски с пассажиром и обустроенным местом для его перевозки. В автомобиле имеется восемь пассажирских мест, оборудованных специальными ремнями безопасности.

В салонах предусмотрены кнопки экстренной связи с водителем, кондиционер. Автотранспорт оборудован устройством «Тахограф» и системой мониторинга «ГЛОНАСС».

На территории области функционирует 26 «Мобильных бригад», из них 13 – с 2011 года, 13 в 2019 году приобретен автотранспорт в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Основным направлением работы служб «Мобильная бригада» является доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации области для прохождения профмедосмотров и диспансеризации. За истекший период 2021 года 2639 граждан старше 65 лет доставлены в медицинские организации области.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции службами «Мобильная бригада» также осуществляется:

доставка медицинских работников из медицинских организаций в целях оказания гражданам старше 65 лет медицинской помощи на дому: 1011 выездов осуществлено для доставки медицинских работников на дом;

доставка по заявкам лиц старше 65 лет лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости: 2948 гражданам доставлены лекарственные средства, медицинские изделия, продукты питания, предметы первой необходимости;

доставка граждан до пунктов вакцинации и обратно: 2897 граждан доставлено до пунктов вакцинации и обратно.

Данные службы путем осуществления плановых и внеплановых выездов также оказывают консультативные, социально-психологические и социально-правовые услуги, содействуют в получении мер социальной поддержки, информируют граждан о возможности получения социальных услуг во всех формах социального обслуживания.