Свидетельство на получение выплаты на приобретение жилья реализовали 27 молодых семей Приамурья

Для улучшения жилищных условий молодых семей в Приамурье в текущем году выдано 36 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. На это выделено почти 35,5 миллионов рублей.

Большая часть выделенных денег – средства федерального бюджета – около 24 миллиона рублей. Почти по шесть миллионов рублей добавили областной и местные бюджеты.

Семьи, реализовавшие свидетельства в этом году, проживают в Благовещенске, Белогорске, Зее, Райчихинске, Свободном, Тынде, Шимановске, Прогрессе, а также в Архаринском, Благовещенском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Селемджинском и Сковородинском районах. Остальные девять семей, получивших свидетельства в этом году, реализуют их в течение семи месяцев.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Амурской области 956 молодых семей в возрасте до 36 лет являются участниками мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области», из которых 425 семей изъявили желание получить социальную выплату в 2022 году.

В 2020 году в Амурской области реализовали своё право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 99 молодых семей. На это потратили 93,5 миллиона рублей.