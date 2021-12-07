Амурскую область ждет аномально теплая погода

Специалисты прогнозируют и мокрый снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приамурье ожидается аномальное тепло. Об этом сообщают специалисты Амурского гидрометцентра. Они сообщают, что 9 и 10 декабря атмосферный вихрь вдоль северных провинций Китая может принести в регион высокие температуры и мокрый снег.

- Ситуация нетипичная для декабря в Приамурье. Циклоны с такими температурами редко посещают наш регион в это время года. Это очень высокий температурный фон. Вполне возможно, что будут переписаны несколько рекордов. О грядущем серьезном повышении температуры свидетельствует и положение нулевой изотермы, которая, по предварительным прогнозам, будет находиться на границе Амурской области, учитывая, что обычно она располагается в районе Корейского полуострова и южнее. Поскольку уже не ноябрь и воздух всё-таки так быстро не прогревается, трудно сказать, какая фаза осадков будет. Вероятнее всего, пройдут снег и мокрый снег. Есть вероятность снега и дождя со снегом. Соответственно, существует вероятность гололедных явлений. По крайне мере дождя в декабре даже в размере одной капли еще не бывало. Будем смотреть, – рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Фаза осадков будет зависеть от основного выноса теплых воздушных масс. Если это случится ночью, то возможен мокрый снег, если днем, то вероятность смешанных осадков возрастает.

Циклон принесет осадки от слабых до умеренных преимущественно в южные и центральные районы Приамурья. При этом температурный фон будет держаться на достаточно высоком уровне. Днем по югу столбики термометров покажут до -2 градусов. Это связано с тем, что над регионом не установилось антициклональное поле, которое в нынешний период года должно занимать большую часть Дальнего Востока с ясной и морозной погодой. Циклоны из южных широт беспрепятственно проходят через Приамурье.