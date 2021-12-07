Более 10 «дальневосточных гектаров» оформлено в собственность в Приамурье

С 1 октября оформление «гектаров» стало доступно для тех, кто получил земельные участки на территории всей области пять лет назад, с начала действия программы. С 1 июня такая возможность была только у жителей Архаринского района, которые могли подавать документы на оформление «гектаров» в собственность уже с начала этого года.

Оформлять «дальневосточные гектары» в собственность жители области начали с прошлого года. Сделать это досрочно, не дожидаясь истечения положенных пяти лет, могли те получатели, которые построили на этих землях жилье и оформили его собственность. Такой возможностью воспользовались восемь человек.

- Программа работает. Люди охотно берут землю как для занятий сельским хозяйством, так и для строительства домов. На сегодняшний день на территории области в собственность оформлено уже 132 «дальневосточных гектара», из них 128 – в этом году. Новыми получателями участков с начала года стали еще 737 человек. Популярностью пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы. Всего за время действия программы в регионе оформили 8 246 бесплатных земель, - сказал губернатор Василий Орлов.

Напомним, амурчане, взявшие «гектары» пять лет назад, могут оформить участок в собственность или в аренду на срок до 49 лет. Для этого им нужно подать в уполномоченный орган соответствующее заявление. Оно должно быть подано до дня окончания действия договора безвозмездного пользования, но не ранее чем за шесть до наступления этого срока.

Обязательным условием для предоставления «дальневосточного гектара» является его освоение в соответствии с выбранным видом разрешенного использования и поданное уведомление о соответствии использования земельного участка критериям использования.

В Приамурье 3,5 тысячи гектаров уже активно осваиваются. На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм. Наиболее известные примеры: выращивание в масштабных размерах клубники на территории Свободненского района; размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта «Шамбала»; на границе Свободненского и Шимановского районов – базы отдыха «Стривер»; в Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля. Кроме этого, в Тамбовском районе амурчанин занимается разведением соколов и ястребов; в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных; на территории Архаринского района инициативные владельцы гектаров возрождают село Татакан.