В Приамурье подвели итоги конкурса социально значимых поступков амурчан

Рабочая группа областного конкурса «Поступки и люди» утвердила итоги народного голосования. В конкурсе приняли участие 77 человек.

- Подводя итог, считаю, что конкурс состоялся. Активное участие граждан говорит о поддержке идеи и о высокой значимости тех поступков, которые совершают его участники. Поздравляю всех участников конкурса! Благодарю за активную гражданскую позицию! - отметил Председатель Общественной палаты Амурской области, руководитель рабочей группы конкурса «Поступки и люди» Виктор Марценко.

В номинации «Семейные ценности» победу одержали Юлия и Дмитрий Гуляевы. За них подали 8 427 голосов. Замещающая семья Дмитрия и Юлии является приемной с 2014 года. Родители имеют двоих родных детей и воспитывают 15 приемных, из них 8 - с ОВЗ и инвалидностью.

В номинации «Повод гордиться» 2 765 голосов отдано за Константина Кожечникова. Константин Сергеевич работал врачом-урологом в ГАУЗ АО «Тамбовская больница». В связи с пандемией и нехваткой врачей первичного звена перепрофилировался в участкового врача-терапевта. Ежедневно заботится о здоровье людей, занимается профилактикой, лечением и диагностикой коронавируса.

В номинации «Мы вместе» победила волонтер Галина Поздняк. Галина Васильевна волонтер по зову сердца. На протяжении 6 лет реализует проект «Доброе сердце», доставляя подарки к Новому году детям из малообеспеченных, многодетных семей, а также детям войны и ветеранам ВОВ. Принимала участие в помощи подтопленцам, доставляла продукты и лекарства пожилым и тем, кто находился на самоизоляции. С мужем помогает делать ремонт одиноким пенсионерам и инвалидам.

В номинации «Забота о людях» победила Наталья Сидоренко - руководитель волонтерского отряда «Амуровцы». Отряд создан на базе ПСО «Амур» для оказания помощи пожилым и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

В номинации «Во имя жизни» победили врачи Сергей Аникин и Артем Заваруев. Хирурги удалили два обломка иглы из сердца благовещенца. В мире описаны единичные случаи успешных проведенных подобных вмешательств. К мероприятию врачи приступили через три часа после обращения пациента в больницу, так как с каждым вздохом игла приближалась к сердцу. Операцию проводили на открытом сердце.

В номинации «Большое сердце» лидером стал Кирилл Бормотов, который с супругой шесть лет назад приняли в свою семью и воспитывают троих ребят, потерявших родителей. Одна из девочек с ОВЗ. Кирилл Бормотов работает машинистом на железной дороге, его жена - медсестра.

В номинации «Гражданская позиция» победу одержал Александр Сопнев. Он является руководителем Ресурсного Центра по обучению волонтеров поиску пропавших людей. За время работы Центр стал базовой площадкой для взаимодействия профессиональных служб и ведомств, волонтерских организаций Приамурья при реализации поисковой деятельности. Примером эффективного взаимодействия является розыск людей, пропавших без вести. С 2018 года найдено и спасено 7 253 человека.

В ближайшее время состоится торжественное награждение победителей и участников конкурса.