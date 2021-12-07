Больше 60 катков появится в Благовещенске

Два катка зальют на территории вузов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В областном центре начали заливать катки. Всего на территории города их будет работать 62, сообщает мэрия Благовещенска.

Катки оборудуют на стадионах «Амур» и «Юность», в Горпарке, парке Дружбы, а также в районе Пионерской, 1. Четыре площадки откроются на базах отдыха, одна – на предприятии.

Два катка зальют на территории вузов – ДВОКУ и БГПУ, еще 14 – на территории школ, в том числе на Алексеевской гимназии, школах №№ 5, 16, 25, школах и в отдаленных районах – Моховой Пади, Белогорье. В Плодопитомнике каток оборудуют на озере, в поселках Аэропорт и Мясокомбинат они также будут работать.

Покататься на коньках можно будет и на 35 придомовых территориях. Катки будут расположены по адресам: Амурская, 133, Горького, 150, Строителей, 66, Островского, 251, Шимановского, 276, Игнатьевское шоссе, 5 и других.

К слову, каток на территории «Юности» открылся в субботу. Он работает четыре дня в неделю: в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00, в среду и пятницу с 16:00 до 20:00. Касса закрывается в 18:50. По вопросам работы катка можно звонить по телефону: 77-26-06.

Администрация Благовещенска просит жителей бережно относиться к оборудованию ледовых площадок и использовать их по назначению. Жителей придомовых территорий – заботиться о сохранении катков в надлежащем состоянии.