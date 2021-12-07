В 2022 году по нацпроекту улучшат условия для занятия физкультурой в восьми сельских школах

В сельских школах Амурской области, где в этом году по нацпроекту «Образование» были модернизированы спортивные залы, ученики проявляют больший интерес к спорту. Площадки востребованы с утра до вечера. В первой половине дня там проходят уроки физкультуры, а затем проводятся мероприятия дополнительного образования: школьники разных возрастов играют в волейбол, баскетбол, оттачивают навыки в рамках военно-патриотического воспитания и многое другое.

- Формировать привычку к здоровому образу жизни необходимо с ранних лет. С этой целью в Амурской области модернизируем школьные стадионы, в сельских школах ремонтируем и переоснащаем спортзалы, оборудуем новые спортивные площадки и спортивные клубы. Кроме того, важно, чтобы занятия проходили в комфортных и безопасных условиях. В этом году на модернизацию спортзалов в 11 сельских школах из федерального бюджета выделено более 14 миллионов рублей. В планах на 2022-й – обновление восьми спортзалов, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Новые светильники, ровные стены, выкрашенный набело потолок, металлопластиковые окна, современные баскетбольные щиты – все это появилось благодаря нацпроекту в школе села Большая Сазанка Серышевского района. Таких работ здесь не проводили со времен постройки здания – 24 года.

- Школьникам стало намного комфортнее заниматься физкультурой и спортом. Детям очень нравится. Всего их у нас 124 человека, – рассказал директор школы Евгений Адищев. – Также у нас обновлен инвентарь. Приобретены футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и два тренажера.

Модернизирован в этом году и спортзал школы села Саскаль Шимановского района. Здесь также не было ремонта более 20 лет. По словам руководства учреждения Ольги Курако после обновления в спортзале стало не только красивее, но и теплее, а значит комфортнее, чтобы проводить спортивные занятия.

- Я посещаю практически все спортивные секции, которые есть в школе, например, футбол, волейбол, теннис. После ремонта спортзал преобразился, стало больше света, так мне нравится значительно больше, чем было раньше, – поделился ученик 9 класса Дмитрий Красильников.

Напомним, в рамках национального проекта «Образование» («Успех каждого ребенка») модернизация спортивных залов в сельских школах Амурской области проводится с 2019 года. Два года назад по программе было отремонтировано восемь спортзалов. Столько же было обновлено в 2020-ом.