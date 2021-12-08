Калининское кольцо в апреле ждет ремонт

Работы планировались в том году, но были перенесены Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске определяют подрядчика на ремонт кольцевой на пересечении улиц Магистральная, Калинина, Игнатьевское и Новотроицкое шоссе.

По сообщению администрации Благовещенска, на участке отремонтируют кабельную канализацию. На Магистральной удлинят железобетонную трубу: уложат трубопровод диаметром 160 сантиметров.

Также в рамках контракта установят новое освещение: демонтируют старые опоры вместе с линиями электропередач, вместо них появятся 14 новых опор, на которые повесят 28 светильников – по 14 мощностью 60 ватт и 150 ватт.

- Также будут разобраны бортовой камень, асфальтобетонное покрытие, тротуары и дорожки из плит. На дорогу положат новый асфальт в два слоя: один толщиной в 7 сантиметров и второй – 5 сантиметров. Вдоль Игнатьевского шоссе, Магистральной и Калинина уложат новую плитку толщиной 60 мм. Вдоль Калинина предусмотрены металлические пешеходные ограждения, - говорится в пресс-релизе администрации.

Крое того, на участке оборудуют комплекс наружного наблюдения. На асфальт нанесут разметку, установят дорожные знаки.

- Кольцевая развязка по Калинина — один из самых загруженных участков городской дорожной сети. «Кольцо» требует ремонта. И он будет выполнен. Работы планировалось провести еще в текущем году, однако в связи с реконструкцией других крупных магистралей — улицы Мухина, Ленина и Горького, решено было перенести ремонт развязки на 2022 год, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Ремонт планируют начать 15 апреля, а завершить – 31 августа.