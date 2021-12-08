800 амурчан прошли обучение новым профессиям благодаря нацпроекту «Демография»

В 2021 году в Приамурье реализуется проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Он предполагает обучение отдельных категорий граждан, в том числе людей, обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста, граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста.

Амурчане, подходящие под эти категории, проходят обучение по профессиям, пользующимися популярностью: цифровой маркетинг, таргетолог и SMM специалист, основы баз данных и SQL запросов, stories-мейкер и контент менеджер, транскрибатор, аналитик данных, веб-технологии, графический дизайн, современные технологии управления персоналом, предпринимательство и инновационное ведение бизнеса, ценообразование и сметное нормирование в строительстве, проектное управление и другим.

Обучение координируют три федеральных оператора: «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (НИ ТГУ); «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС). Ими представлены более 300 программ для обучения.

В Приамурье большое внимание уделяется занятости старшего поколения. Обучение позволит амурчанам приобрести новые или обновить имеющиеся профессиональные компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием и технологиями,.

В области и раньше была организована работа по созданию условий для возобновления и продолжения трудовой деятельности возрастных амурчан. Органы службы занятости населения проводят обучение для них навыкам компьютерной грамотности с 2014 года.

По заказу управления занятости населения «Амурский областной институт развития образования» разработал специальную программу, которая рассчитана на начинающих - тех, кто пока не работал на компьютере либо тех, кто знает только азы.

Программу отличает то, что обучение проходит навыкам работы с сервисами, необходимыми в повседневной жизни: электронной почтой, регистрация на Госуслугах, запись к врачу, оплата коммунальных услуг.

С 2014 года на базе 21 центра занятости прошли обучение около 2,5 тысяч работающих и незанятых граждан старшего поколения, из них 469 человек учились с целью использования полученных знаний в работе или трудоустройства.

С целью возобновить свою трудовую деятельность после выхода на пенсию граждане овладевают не только компьютерной грамотностью, но и осваивают профессии, которые позволяют быть конкурентоспособными на рынке труда, востребованными в обществе, а значит социально защищенными.

По направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 126 пенсионеров по программам, востребованным на рынке труда: оператор ЭВ и ВМ, в том числе по программам: 1С: Предприятие, PhotoShop, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, охранник, швея, оператор заправочных станций, электрогазосварщик, бухгалтер, продавец продовольственных товаров и др. Трудоустройство после обучения составило 70%.