В Доме ребенка открылась сенсорная комната благодаря грантовой поддержке

В специализированном Доме ребенка открылась сенсорная комната благодаря поддержке Фонда Президентских грантов. Здесь будут проводить занятия для 50 маленьких воспитанников от года до 3,5 лет. Оборудование комнаты закупили в ноябре, уже установили и начали проводить занятия.

Среди новинок – пузырьковая колонна, панно «Звездное небо», фиброоптический пучок, проектор «Меркурий». С помощью этого можно воздействовать на органы зрения, слуха, обоняния, осязания детей для восстановления эмоционального состояния и расслабления. И еще для развития – подчеркивают в Доме ребенка.

- У детей, которые в силу жизненных обстоятельств не получают тактильного контакта от родителей, страдает целостное восприятие, - объяснила педагог-психолог Дома ребенка Любовь Крачкова. – А сенсорная комната дает эту базу. С помощью нее нарабатываем первичный пласт сенсорного развития психики человека, затем идет когнитивный слой. Например, с помощью пузырьковой колонны ребенок получает представление о пространстве, о том, что оно многомерно. Пространственно-зрительные представления в психологической классификации - очень важный фактор для полноты развития личности.

Сенсорную комнату создали в рамках второго этапа проекта «Дай шанс!» на средства президентского гранта. И при поддержке отделения Российского Детского фонда им. Альберта Лиханова.

- Мы много где видели такие комнаты, и в Детской областной больнице, и по детским домам, - рассказала главный врач ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» Светлана Набадчикова. - И всегда хотели такую же. И вот Детский фонд пошел нам навстречу. Начало комнате положено, мы будет ее дополнять совместно с нашим педагогом-психологом. И за счет собственных средств и, может, грант еще напишем. Уже подумали о том, чтобы добавить музыкальный компонент в комнату. Все, чтобы способствовать развитию детей и релаксации, стабилизации их тонуса.

На оба этапа проекта «Дай шанс» потратили 720 тысяч рублей. Средства президентского гранта – около 500 тысяч. Остальное – деньги, привлеченные с помощью отделения Детского фонда. Его руководитель Елизавета Москалец уверена: все до рубля окупится успехами маленьких воспитанников.

- Это дорогого стоит. Когда ребенок лежал, а потом пополз и пошел. Это те результаты, которые мы видели в процессе реализации первой части проекта - «Реабилитация». Это большой труд коллектива Дома ребенка и кинезиотерапевтов. И когда мы увидели эти плоды, мы решили вложиться в создание сенсорной комнаты. И планируем дальше поддерживать это учреждение здравоохранения, – пояснила Елизавета Москалец.