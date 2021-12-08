Волонтеры Амурской области получат по 20 тысяч рублей по инициативе губернатора

В министерстве образования и науки Амурской области определили победителей конкурса на присуждение губернаторских премий среди молодых людей, занимающихся волонтерской деятельностью. Всего на выплаты в размере 20 тысяч рублей претендовало около 90 амурчан. В итоге по решению экспертного совета будут поощрены 22 добровольца. На это из областного бюджета выделено 440 тысяч рублей.

- Переоценить вклад волонтеров в развитие общества невозможно. Мы учредили специальную премию для добровольцев – так мы подчеркиваем значимость их работы и благодарим за большую помощь, которая оказывается безвозмездно, просто потому, что у людей доброе сердце, – подчеркнул инициатор премии для волонтеров, губернатор Амурской области Василий Орлов.

Лидерами конкурсного отбора стали:

• В номинации «Событийное волонтерство» победила Наталья Волкова (г. Свободный);

• В номинации «Инициатива года» победила Альбина Попова (г. Благовещенск);

• В номинации «Серебряное волонтерство» победила Раиса Хилова (г. Белогорск);

• В номинации «Социальное волонтерство» победили Надежда Бетенева (г. Благовещенск) и Ксения Шимко (г. Благовещенск);

• В номинации «Медицинское волонтерство» победили Юлия Сухарева (г. Благовещенск), Никита Шушарин (г. Благовещенск) и Дарья Хлыбова (г. Благовещенск);

• В номинации «Экологическое волонтерство» победила Александра Колмыкова (Магдагачинский район);

• В номинации «Патриотическое волонтерство» победила Светлана Терентьева (г. Белогорск);

• В номинации «Волонтерство в сфере культуры» победили Наталья Галак (Октябрьский район) и Анна Задворная (г. Благовещенск);

• В номинации «Спортивное волонтерство» победила Олеся Виговская (г. Благовещенск);

• В номинации «Волонтерство общественной безопасности и в чрезвычайных ситуациях» победили Максим Подгорный (г. Благовещенск) и Георгий Кротов (г. Благовещенск);

• В номинации «Медиа-волонтерство» победил Евгений Бобин (Сковородинский район);

• В номинации «Организатор добровольчества» победила Анастасия Григорьева (г. Тында);

• В номинации «Донорство» победил Павел Логунов (г. Благовещенск);

• В номинации «Юный доброволец» победили Эвелина Филобок (Благовещенский район) и Светлана Ковалева (г. Благовещенск);

• В номинации «Корпоративное волонтерство» победил Григорий Чирей (г. Белогорск);

• В номинации «Поисково-спасательное волонтерство» победила Тамара Однокопылова (г. Свободный).

Выплаты в размере 20 тысяч рублей волонтерам перечислят до конца этого года.