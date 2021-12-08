Приамурье снова ждет снежный циклон

Порывы ветра будут достигать 14 м/с Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики предупреждают, что Амурскую область снова ждет снежный циклон. Он придет завтра, 9 декабря. В связи с этим регион ждет много снега, гололедица и снежный накат.

По информации амурского Гидрометцентра, 9-10 декабря через Приамурье пройдет циклон с фронтальной системой. Из-за него в центральных, южных и восточных районах ожидается снег. На юге осадки могут быть сильными – синоптики предупреждают, что может выпасть около 6-8 мм за 12 часов.

Кроме того, амурчан ждет и сильный северо-западный ветер. Порывы будут достигать 14 м/с. На дорогах из-за этого может образоваться снежный накат, местами гололедица.