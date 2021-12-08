В Приамурье теперь можно показывать справку о медотводе вместо QR-кода

Нововведения действуют с 7 декабря Фото: Правительство Амурской области

В систему QR-кодов в Амурской области решили внести изменения. Теперь при входе в кафе или торговый центр можно показать справку о медотводе от прививки.

Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства. Изменения были внесены в январское распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности» и действуют с 7 декабря.

Теперь все ограничения на посещения общественных мест перестают действовать на тех, кто имеет медотвод от вакцинации. На входе они смогут предъявить справку, но только если она будет официально выдана и оформлена по правилам минздрава.