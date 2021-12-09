В Благовещенске таксист приехал на вызов и умер

Мужчине было 55 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В амурской столице произошел несчастный случай. Умер таксист, который приехал на вызов к пассажирке. Это случилось вчера, 8 декабря.

Как рассказала сама женщина, она заказала машину в послеобеденное время. Когда авто приехало, и благовещенка села в машину, поняла, что водителю стало плохо. Амурчанка вызвала скорую помощь, но медики не успели спасти мужчину – он скончался.

Происшествие прокомментировали в полиции. В МО МВД России «Благовещенский» рассказали, что сообщение о трагедии в районе Лазо, 128 поступило в 15.13. Пассажирка сама обратилась в полицию. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти мужчины 1966 года рождения.