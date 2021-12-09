После жалобы амурчанки в Белогорске стало больше педиатров, выезжающих на дом

Проверка показала, что врачей было недостаточно Фото: Олег ЗОЛОТО

В Белогорске местная жительница пожаловалась на отсутствие в городе врачей-педиатров, выезжающих на дом. С этим она обратилась в личном приеме к генеральному прокурору РФ.

После этого прокурор Амурской области Александр Бучман провел по этому вопросу совещание в Белогорске. На встрече присутствовали главный врач Белогорской городской больницы и заместитель министра здравоохранения Приамурья.

Проверкой установлено, что в нарушение закона в учреждении здравоохранения не было достаточного количества врачей. Прокуратура области внесла представление заместителю председателя амурского Правительства.

После проверки прокуратуры в детскую поликлинику трудоустроены специалисты, увеличено число педиатров, выезжающих на дом.