После жалобы амурчанки в Белогорске стало больше педиатров, выезжающих на дом

Проверка показала, что врачей было недостаточно
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Белогорске местная жительница пожаловалась на отсутствие в городе врачей-педиатров, выезжающих на дом. С этим она обратилась в личном приеме к генеральному прокурору РФ.
После этого прокурор Амурской области Александр Бучман провел по этому вопросу совещание в Белогорске. На встрече присутствовали главный врач Белогорской городской больницы и заместитель министра здравоохранения Приамурья.
Проверкой установлено, что в нарушение закона в учреждении здравоохранения не было достаточного количества врачей. Прокуратура области внесла представление заместителю председателя амурского Правительства.
После проверки прокуратуры в детскую поликлинику трудоустроены специалисты, увеличено число педиатров, выезжающих на дом.