Дорога в школы Благовещенска стала безопаснее благодаря нацпроекту

Добираться до общеобразовательных школ №10 и №15, а также до спортивной школы на улице Калинина в Благовещенске теперь безопаснее.

Работы по установке искусственной дорожной неровности проведены в районе школы №15 на участке улицы Зеленой между Трудовой и Муравьева-Амурского. В прошлом году отрезок от Театральной до Трудовой отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в текущем году работы продолжили до Муравьева-Амурского. На участке также был оборудован пешеходный переход, теперь его дополнил «лежачий полицейский».

Сделать дорогу в школу №15 более безопасной мэра Благовещенска Олега Имамеева просили горожане. Благовещенцы жаловались, что водители не всегда соблюдают скоростной режим и не пропускают пешеходов, среди которых дети, идущие в школу.

Также безопасней стали еще два социальных объекта – школа №10 по улице Перспективной и Центр боевых искусств на улице Калинина в микрорайоне. Здесь установили пешеходные переходы, совмещенные с искусственной дорожной неровностью. Оба эти участка также были отремонтированы в 2020-2021 годах.