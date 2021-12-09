Людей разорвало в жестком ДТП под Свободным

Мужчину пришлось вытаскивать из искореженного авто Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

На трассе под Свободным в жестком ДТП с большегрузом погибли люди. Авария произошла сегодня, 9 декабря. Как сообщают очевидцы, большегруз буквально разорвал вторую машину на куски, а у людей оторвало некоторые части тела.

КамАЗ и Lada Largus столкнулись на федеральной трассе рядом с селом Гащенка недалеко от Свободного. На фото с места происшествия видно, что автомобиль буквально смяло, а рядом лежит тело погибшего. Некоторым от силы удара оторвало части тела.

В УГИБДД России по Амурской области рассказали, что на место выехали медики и сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ.

ДТП случилось в 9.00 на 1 384 км автодороги Чита-Хабаровск.

- В результате ДТП погибли мужчина-водитель Lada Largus 1959 г.р. и пассажир-женщина 1964 г.р. Полицейскими устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, - сообщили в ведомстве.

В Амурском центре ГЗ и ПБ рассказали, что спасатели, прибыв на место, обнаружили в автомобиле зажатого водителя. Специалисты без применения специальных инструментов отогнули дверь, перерезали ремень безопасности и вытащили мужчину из искореженного авто.