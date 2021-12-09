Амурские предприниматели развивают свой бизнес благодаря государственным грантам

Благовещенка Амаля Красавцева запустила свой бизнес в 2016 году. Как начинающий предприниматель женщина получила первый грант в размере более 300 тысяч рублей. На эти средства амурчанка открыла свой первый частный детский сад в Благовещенске. Через некоторое время Амаля Красавцева основала второй детский сад в столице Приамурья. Далее женщина получила лицензию на оказание услуг, благодаря чему смогла претендовать на лицензию, по которой государство возмещает ей часть расходов.

- После этого мы выиграли грант на создание дополнительных мест в частных детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это позволило открыть в Благовещенске еще два филиала, - рассказала Амаля Красавцева.

В этом году Амаля Красавцева получила статус социального предпринимателя, в результате чего выиграла грант в размере полумиллиона рублей. Эти средства она потратила на аренду и ремонт помещений.

- Оформить правильно документы, получить статус «социальный предприниматель» и выиграть грант мне помогли в центре «Мой бизнес». В планах и дальше пользоваться различными мерами поддержки от государства, например, обратиться за помощью в разработке сайта, - прокомментировала Амаля Красавцева.

Напомним, в этом году предприниматели, чья деятельность направлена на решение социальных проблем граждан и общества, могут получить финансовую поддержку из федерального бюджета – субсидию в размере до 500 тысяч рублей.

Деньги бизнесмены смогут направить на аренду или ремонт помещения, приобретение оргтехники и оборудования, технологическое присоединение к инженерным сетям, первоначальный взнос по договору лизинга, оплату коммунальных услуг и электроснабжения, а также оформление результатов интеллектуальной деятельности и иные расходы.

Грантовую поддержку от государства на общую сумму порядка 8,2 миллиона рублей по итогам первого конкурса получили 17 амурских бизнесменов. Наибольшее количество одобренных заявок поступило от предпринимателей из Благовещенска. Хорошую активность показали города Белогорск, Тында и Свободный.

Чтобы получить грантовую поддержку, амурчанам достаточно пройти обучение на базе областного Центра «Мой бизнес», подать заявку в региональное министерство экономического развития и внешних связей для включения в Реестр социального бизнеса и после получения нового статуса подать заявку на поддержку.

Получить приставку «социальный» к своему статусу бизнес может в случае трудоустройства социально уязвимых категорий граждан и реализации производимых ими или для них товаров и услуг. Кроме этого, на поддержку могут претендовать те бизнесмены, чья деятельность способствует решению социальных проблем общества. Основной пул таких проектов в Приамурье связан с оказанием медицинских и оздоровительных услуг для социально незащищенных категорий.

В «копилке» региона есть инициативы по развитию частной школы дополнительного образования для детей из необеспеченных семей, детских садов и иных мест по дневному присмотру и уходу.

По данным регионального минэкономразвития, в настоящий момент в реестр социальных предпринимателей области включено более 50 организаций.