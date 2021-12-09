За месяц амурский бизнес получил на льготных условиях больше 30 миллионов рублей

Предприниматели региона подали 90 заявок на получение новых льготных кредитов в региональный Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области. Напомним, с 15 ноября Центр объявил о запуске сразу двух специальных предложений. Они были введены для финансовой поддержки бизнеса во время коронавирусных ограничений.

Так, до 30 декабря Центр запустил акцию «Мое дело», в рамках которой предприниматели могут взять до 5 миллионов рублей по сниженным ставкам от 1 до 5%. При этом для бизнесменов из моногородов и социальных предпринимателей максимальная ставка будет ниже - 3,75%.

С момента запуска акции за средствами обратились 79 предпринимателей. Центр получил заявки на общую сумму в 140 млн рублей. Из них 29 миллионов уже выдали.

Кроме того, еще 11 бизнесменов обратились в Центр за новым продуктом «Экспресс поддержка». Он дает возможность получить до 500 000 рублей по упрощенному пакету документов. Процентная ставка здесь составляет от 1 до 7,5% годовых. Для получения экспресс-поддержки бизнесменам достаточно паспорта, уставных документов, документов для идентификации согласно 115-ФЗ и выгрузки по расчетному счету за последние 6 месяцев, чтобы подтвердить необходимый уровень оборота. Другие документы предоставлять не нужно.

Срок принятия решения о выдаче средств по данному займу составляет всего 1 день. Как рассказала руководитель Центра Лилия Функнер, благодаря облегченным условиям бизнесмены уже получили 2,2 млн рублей. Еще 3 заявки на сумму в 1,5 млн рублей находятся в работе.

- Новые меры поддержки оказались очень востребованы. Заявки по ним поступают к нам практически каждый день, - отметила Лилия Функнер. – Лимиты на выдачу льготных займов у нас еще есть, но срок приема заявок ограничен. Поэтому мы призываем предпринимателей поторопиться с заявками. Принимать документы мы будем до 30 декабря включительно.

В Центре отмечают, использовать средства льготных займов предприниматели могут на любые цели, связанные с развитием своего дела – в том числе для закупки товаров или оборудования перед Новым годом, закрытия финансовых разрывов и даже рефинансирования сторонних финансовых обязательств как частично, так и полностью.

Оставить заявку на получение средств можно по телефонам Центра +7 (4162) 770-730 или WhatsApp +7-914-556-36-06, а также по электронной почте ckpp28@mail.ru или через специальную форму на сайте организации.

Подробнее о новых продуктах Центра можно узнать на сайте бизнескредит28.рф или в официальном Instagram-аккаунте @businesscredit28.