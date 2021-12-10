В Приамурье откроется четвертый «IT-куб» в рамках нацпроекта «Образование»

Сеть детских центров по углубленному изучению языков программирования в Амурской области становится все шире. Уже четвертый по счету «IT-куб» планируется открыть в Белогорске. В рамках национального проекта «Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») он будет запущен к началу нового учебного года.

- В Приамурье в центрах цифрового творчества детей «IT-куб» уже занимаются школьники Благовещенска, Свободного и Тынды. Осваивать языки программирования с 2022 года смогут и белогорские школьники, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – В современном мире знания информационных технологий необходимы в любой сфере деятельности, на этом сегодня «завязана» любая отрасль. Область нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики. Для этого и создается соответствующая материально-техническая база.

Четвертый в регионе «куб» будет обучать 400 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. На выбор детей центр предложит шесть направлений. Среди них – «Программирование роботов», «Разработка AR/VR-приложений», «Программирование на языке Python». Дополнительно школьники смогут посещать шахматный клуб и занятия по английскому языку технической направленности.

Место размещения нового объекта дополнительного образования –вопрос пока не решенный. Административной команде нового центра предстоит подготовить площадку в соответствии с требованиями федеральной сети: закупить современное оборудование, отремонтировать и брендировать аудитории по утвержденному дизайн-проекту, сформировать и обучить коллектив наставников. К слову, недавно некоторые представители будущей команды приезжали в благовещенский «IT-куб». С уже опытными коллегами гости обсудили программы и особенности работы с детьми, организацию учебного процесса, поддержание интереса ребят к выбранному направлению, участие в фестивалях и конкурсах, преемственность курсов, подготовку кадров.