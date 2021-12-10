В лагере «Строитель» начинается масштабный ремонт

Спортивно-оздоровительный лагерь «Строитель» готовится к капитальному ремонту. Он расположен в селе Натальино, что почти в 80 километрах от областного центра. Деньги на проведения работ, а это больше 24,5 миллионов рублей, были выделены из областного бюджета.

По-настоящему капитального ремонта в лагере не проводили с момента постройки – в 1971 году. Порядок поддерживали за счет текущего ремонта, который выполняли на вырученные от продажи путевок деньги. Около 10 лет назад там построили новую котельную, две водонапорные башни, частично заменили проводку. Средства на подведомственный лагерь тогда выделил Областной центр развития спорта.

Планы на нынешний ремонт большие. В первую очередь в лагере проведут демонтажные работы, приведут в порядок кровлю жилых корпусов и административного здания. Заменить предстоит окна и двери, отремонтируют полы. Это планируют выполнить в зимний период, а весной – взяться за отделку стен, потолков и фасадов жилых корпусов.

Завершить капитальный ремонт лагеря «Строитель» планируют к лету, чтобы в нем могли принять детей.

- Лагерь «Строитель» - значимый объект для амурского спорта. В нем создана хорошая база для проведения учебно-тренировочных сборов и отдыха юных спортсменов разных спортивных федераций. Ежегодно туда приезжают около тысячи ребят. Поэтому, нам очень важно создать им комфортные условия для проживания, - отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.