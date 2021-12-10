Амурчанин убил мужчину за непонравившееся пиво

Задержанный был ранее судим Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Житель Шимановского района задержан по подозрению в убийстве белогорца. Тело мужчины с признаками криминальной смерти было найдено 6 декабря в комнате общежития по улице Кирова. По данному факту следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевший вместе с другим мужчиной в начале ноября сняли это жилье. В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вторым мужчиной являлся 33-летний житель села Новогиоргиевка Шимановского района. Его задержали по месту жительства 9 декабря.

На допросе мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал о мотивах преступления, которое произошло еще 27 ноября. Вместе с погибшим они пили алкоголь, и поругались из-за того, что потерпевшему не понравилось купленное задержанным пиво. Тогда последний взял нож и с его помощью убил знакомого, после чего уехал домой в Шимановский район.

Сейчас подозреваемый, ранее судимый за хищения чужого имущества, помещен в изолятор временного содержания. Следователем подготовлено ходатайство в суд о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.