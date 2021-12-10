Василий Орлов: «Космос — это технологии будущего, и специалисты этой отрасли всегда будут востребованы»

В Приамурье стартовал Всероссийский космический молодежный фестиваль «Космофест Восточный». В открытии, которое состоялось в Общественно-культурном центре Благовещенска, принял участие губернатор области Василий Орлов.

Глава региона осмотрел тематическую выставку, расположенную на втором этаже ОКЦ, где были представлены экспозиции проектов обучающихся детского технопарка «Кванториум-28» и благовещенской школы №16, а также профориентационная выставка Амурского государственного университета «Дорога в космос начинается в АмГУ». Кроме того, Василию Орлову продемонстрировали возможности 3D моделирования и печати, робототехники, VR-технологий.

Губернатор Приамурья рассказал участникам мероприятия о ключевых федеральных проектах, которые реализуются сегодня на территории области, а также напомнил о том, что сегодня общество живет во время четвертой промышленной революции.

- В Амурской области сегодня реализуется три проекта федерального значения. Первый – это газовый кластер, который строится в городе Свободный. Второй – расширение БАМа и Транссиба - вторая ветка БАМа. Старт этому проекту был дан в этом году. Третий проект и, наверное, самый главный по значимости - это строительство космодрома «Восточный». С него регулярно осуществляются запуски космических ракет, в этом году их было произведено шесть. Сейчас строится вторая очередь , прорабатываются планы по переносу сюда пилотируемой космонавтики. Это все очень важно. Это шаг в будущее не только для нашего региона, но и для всей страны, а возможно и для всего человечества, - отметил Василий Орлов. – Друзья, мы с вами живем в очень непростой период, и он называется четвертая промышленная революция. Очень много сегодня технологий с большим потенциалом, который может повлиять на нашу жизнь в ближайшем будущем. В качестве примера, смартфон, который сегодня есть у каждого. В начале 2000 годов это были единичные экземпляры, через 10 лет ими пользовались миллиарды, а сегодня мы не можем себе представить жизнь без такого девайса. Многие профессии становятся ненужными, но ученные сходятся в том, что космос — это технология будущего и люди, задействованные в этой отрасли, будут востребованы всегда.

«КосмоФест Восточный» является уникальной образовательной площадкой. За два дня программы участники узнают о том, как сегодня развивается российская ракетно-космическая отрасль, какие компетенции и навыки необходимы, чтобы работать в организациях Роскосмоса, а также получат уникальную возможность задать вопросы космонавту и посетить первый гражданский космодром России – космодром «Восточный».

Программа фестиваля традиционно охватывает несколько площадок, расположенных в городе Благовещенске и на космодроме «Восточный». Также в Год науки и технологии «Космофест Восточный» затронет школы Амурской области.

Организатором масштабного праздника выступает Амурский областной институт развития образования при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и Правительства Амурской области.

За семь лет существования фестиваля в нем приняли участие более 15 000 участников – представителей молодежных сообществ из разных субъектов Российской Федерации.