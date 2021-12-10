Происшествие произошло летом Фото: @gazeta_bam

В Приамурье в суд направлено уголовное дело по факту смерти вахтовиков в Тындинском районе. Обвинительное заключение в отношении их руководителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двоих и более лиц».

Как полагает следствие, 18 июня вблизи поселка Олекма по пути к месту выполнения работ по строительству линии электропередач «Чара Хани – Лобча – Тында» во время пересечения ручья Хайн-Хан опрокинулся снегоболотоход, принадлежавший организации.

В этот момент в транспортном средстве находились работники организации, пятерым из которых удалось выбраться, а четверо погибли от переохлаждения.

Обвиняемый был ответственным за обеспечение требований охраны труда и специальных правил, установленных для производства выполняемых работ, не выполнил качественно свои обязанности, нарушил требования охраны труда, что и повлекло гибель работников.

В условиях выпавших осадков и существенного подъема воды в реке, усиления скорости ее течения обвиняемый должен был и мог предвидеть наступление негативных последствий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тындинский районный суд.

Уголовным кодексом РФ за совершенное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.