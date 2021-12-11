Благодаря региональной программе 4,5 тысячи амурчан получат новое жильё

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В Приамурье в 5 этапов проходит переселение граждан из аварийного жилья. В рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019–2025 годов» новый дом уже получили 944 семьи.

Из аварийного жилья площадью более 29 тыс.кв.м. расселено 687 семей. По программе без учета средств Фонда ЖКХ расселены более семи тыс. кв. м аварийного жилья. Новой жилплощадью обзавелись 447 человек.

В рамках программ и других мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств субъектов Российской Федерации, переехали в комфортные условия почти 160 амурчан.

Отметим, что в период с 2019 по 2021 годы из аварийного жилья площадью 40 тыс. кв. м необходимо расселить почти две тыс. человек.

Кроме того, до конца года счастливыми обладателями новых квадратных метров станут жители г. Благовещенск, пгт. Прогресс, г. Свободный, г. Сковородино, г. Белогорск, Шимановского района, Мазановского района, Селемджинского района, Серышевского района, Сковородинского района, Благовещенского района, Бурейского муниципального округа.

Как отмечают специалисты министерства ЖКХ, в период с 2022 по 01.03.2024 годы из аварийного жилья площадью более 78 тыс. кв. м. необходимо расселить 4,5 тысячи человек.

Приамурью одобрена заявка на получение финансовой поддержки по этапу 2023 года. Она составит 3,4 млрд. руб. для расселения амурчан из аварийного жилья в девяти муниципальных образованиях области.

Регион уже получил аванс в размере 0,94 млрд. руб.