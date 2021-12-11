В микрорайоне Благовещенска спортсмены очистили тротуар от снега

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Сегодня, 11 декабря, в микрорайоне Благвоещенска прошёл субботник. В нём приняли участие 40 тренеров спортивного клуба «Машина» и их воспитанники. Вместе они убрали снег с тротуаров по улице Институтской ТЦ «От и До» до улицы Кантемирова.

На этот участок добровольцы потратили час работы.

Лопаты и мётлы для уборки спортсменам выдали в МКП «ГСТК».

Команду по уборке снега возглавил руководитель клуба «Машина», депутат Законодательного Собрания Амурской области Андрей Домашенкин. Для него было самое важное, показать молодёжи, что они сами могут создавать себе комфортные условия для проживания.

- Несмотря на то, что сегодня выходной и у наших спортсменов сейчас очень много соревнований, они нашли время таким образом помочь городу. Ведь этим молодёжь показывает достойный пример другим, - рассказывает Андрей Юрьевич.

Домашенкий рассказал, что добрый поступок не оставили без внимания прохожие благовещенцы. Они подходили и благодарили ребят за хорошее дело

- А ещё радует, что сегодня вместе с нами на уборку улиц вышли не только юные спортсмены, но и их родители. Провели время с пользой, заодно пообщались и воздухом подышали, - поделился руководитель клуба.