В 2021 году в амурские медучреждения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» устроились 45 специалистов

В текущем году в амурские учреждения здравоохранения устроились 45 специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На работу привлекли 35 врачей с предоставлением единовременной компенсационной выплаты в 2 млн рублей и 10 фельдшеров с предоставлением выплаты в 1 млн рублей.

В Свободненскую, Константиновскую, Зейскую, Серышевскую, Тамбовскую больницы, АОКБ и областную психиатрическую больницу трудоустроились по одному врачу. Один врач-стоматолог начал трудиться в Тындинской стоматологической поликлинике. По два врача привлекли в Архаринскую, Бурейскую, Райчихинскую, Шимановскую больницы. Три специалиста пополнили коллектив Сковородинской больницы. В больницу рабочего поселка Прогресс, Ивановскую, Тындинскую и Октябрьскую больницы привлекли сразу по четыре специалиста.

Среди привлеченных врачей – терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, эндокринологи, онкологи.

- В первичном звене всегда нехватка специалистов - терапевтов и педиатров, – рассказала главный врач ГБУЗ АО «Октябрьская больница» Оксана Кравченко. - У нас было четыре вакансии терапевтов и две мы закрыли благодаря программе «Земский доктор». Опытные врачи-терапевты и врач-педиатр приехали из других медучреждений области. А четвертый - врач-онколог - это молодой специалист. Жительница Екатеринославки закончила медакадемию и вернулась в село.

Фельдшеры были приняты на работу в АОКБ (фельдшер скорой медицинской помощи врачебной амбулатории в. Волково), Белогорскую больницу (ФАП с. Пригородное), Ивановскую больницу (ФАПы с. Богородское и с. Андреевка), Октябрьскую больницу (ФАП п. Мухинский), Ромненскую больницу (ФАП с. Смоляное), Тамбовскую больницу (ФАП с. Чуевка, ФАП с. Жариково), Шимановскую больницу (2 фельдшера скорой медицинской помощи).

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в Амурской области с 2012 года и предусматривают единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Размер выплат врачам с 2018 года составляет 2 млн рублей, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов – 1 млн рублей.